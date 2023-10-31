Сенатор Цеков: РФ будет пытаться вернуть украинских детей, отобранных Западом

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григория Лукьянцева о том, что в постпредство России при ООН с весны 2023 года обратились десятки украинских семей, проживающих в западных странах с просьбой помочь вернуть детей, отобранных социальными службами этих государств.