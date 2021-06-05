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Карандин о судействе матча Россия – Канада: «Удаление Тарасенко вызывает отторжение, оно не вытекало из логики игры. Судьи хотели его найти»

Почетный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о судействе четвертьфинального матча ЧМ-2021 между сборными России и Канады (1:2 ОТ).

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