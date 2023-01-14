ЧВК «Вагнер» ведет бои за заводами в восточной части Артемовска

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои в восточной части Артемовска (Бахмута), находящегося на все еще оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (ДНР).
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