Военное обозрение

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  • Sergiy Che
    Надо к ним ЧВК "Вагнер" - пусть оттуда начинают на встречу пробивать коридор!...)))Глава Приднестров...
  • tsan tsan
    Да, ничего от украинских разведжчиков не скроешь. И как только они догадались, что российские войска собираются Донба...Украинская развед...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Козлы, вы там все.Украинская развед...

ЧВК «Вагнер» ведет бои за заводами в восточной части Артемовска

ЧВК «Вагнер» ведет бои за заводами в восточной части Артемовска

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои в восточной части Артемовска (Бахмута), находящегося на все еще оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (ДНР).

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