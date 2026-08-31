Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на жилые дома в Екатеринбурге

Украинские беспилотники утром в понедельник, 31 августа, атаковали жилые районы Екатеринбурга. Три многоквартирных дома получили повреждения, четыре человека пострадали, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым