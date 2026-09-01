Паттайя готовится к прибытию 5000 моряков с авианосца USS Abraham Lincoln — полиция усиливает борьбу с проституцией

Полиция Паттайи усилила борьбу с проституцией в преддверии прибытия авианосца USS Abraham Lincoln в среду, на борту которого находятся 5000 моряков, проведших рекордные 200 дней в море, — Independent.
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