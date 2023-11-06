Израиль убил в Палестине 79 сотрудников ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что в секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН с начала обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.
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