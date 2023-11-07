Автоэксперт Колодочкин перечислил привычки, убивающие двигатель

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что езда на низких оборотах двигателя с целью экономии топлива и любовь нажать на педаль газа на непрогретом моторе сильно сокращают срок жизни двигателя.