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ФедералПресс

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Автоэксперт Колодочкин перечислил привычки, убивающие двигатель

Автоэксперт Колодочкин перечислил привычки, убивающие двигатель

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что езда на низких оборотах двигателя с целью экономии топлива и любовь нажать на педаль газа на непрогретом моторе сильно сокращают срок жизни двигателя.

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