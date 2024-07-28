Мария Захарова считает, что запрет ношения хиджаба на ОИ является актом сегрегации

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала актом сегрегации решение отказать французской легкоатлетке Сункамбе Силле в участии в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
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