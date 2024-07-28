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Мария Захарова считает, что запрет ношения хиджаба на ОИ является актом сегрегации

Мария Захарова считает, что запрет ношения хиджаба на ОИ является актом сегрегации

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала актом сегрегации решение отказать французской легкоатлетке Сункамбе Силле в участии в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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