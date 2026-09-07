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Еврокомиссия исключила введение безвиза с Арменией до 2029 года

Еврокомиссия исключила введение безвиза с Арменией до 2029 года

Евросоюз не рассматривает введение безвизового режима с Арменией в ближайшие годы. Как сообщил «Sputnik Армения» , с таким заявлением выступила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

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