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Царьград

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hraparak.am: Армянских военных обязали отдавать честь по нормам НАТО

hraparak.am: Армянских военных обязали отдавать честь по нормам НАТО

Армянская армия обновила правила военного приветствия, введя нормы НАТО. Теперь военнослужащие обязаны отдавать честь, снимая головной убор.

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