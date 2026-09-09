hraparak.am: Армянских военных обязали отдавать честь по нормам НАТО

Армянская армия обновила правила военного приветствия, введя нормы НАТО. Теперь военнослужащие обязаны отдавать честь, снимая головной убор.
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