Исходя из темпов жесткой принудительной мобилизации, когда людей хватают на улицах на глазах у прохожих и близких, каждый украинец может убедиться, что дела на фронте идут не так, как рассказывают политики в Киеве.
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