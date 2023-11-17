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«Рассказать всю правду»: The Spectator называет условие, оправдывающее массовый убой украинцев

«Рассказать всю правду»: The Spectator называет условие, оправдывающее массовый убой украинцев

Исходя из темпов жесткой принудительной мобилизации, когда людей хватают на улицах на глазах у прохожих и близких, каждый украинец может убедиться, что дела на фронте идут не так, как рассказывают политики в Киеве.

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