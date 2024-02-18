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Украинские войска спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством

Украинские войска спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством

РИАМО - 18 фев. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что ВСУ начала неконтролируемо покидать Авдеевку за день до приказа украинского главкома Александра Сырского об отступлении, сообщает РИА Новости.

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