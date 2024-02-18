Украинские войска спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством

РИАМО - 18 фев. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что ВСУ начала неконтролируемо покидать Авдеевку за день до приказа украинского главкома Александра Сырского об отступлении, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии