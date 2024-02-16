Свежие Анекдоты из Питера за 16.02.2024

🍩🍩🍩 Знаете ли вы, что питерские гопники не трогают людей, которые в 12 часов ночи могут дать вразумительный ответ на вопрос: "Как пройти в библиотеку?" 🍩🍩🍩 - Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? - Кто-кто в три часа ночи стучится? Кто-кто сейчас по башке получит? Куда-куда побежал? 🍩🍩🍩 Диета - дело кропотливое.