"КП": россияне выступили против автоматических штрафов за мелкие правонарушения

Две трети россиян выступили против идеи ввести автоматические штрафы за мелкие правонарушения с помощью "умных" камер, в том числе за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, а также нарушение ПДД.
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