Пророка Аггея чтят православные верующие 29 декабря 2024 года Ирина Лысенко29 декабря православная церковь традиционно отмечает день памяти пророка Аггея, и в 2024 году это событие приходится на воскресенье.
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