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Пророка Аггея чтят православные верующие 29 декабря 2024 года

Пророка Аггея чтят православные верующие 29 декабря 2024 года

Пророка Аггея чтят православные верующие 29 декабря 2024 года Ирина Лысенко29 декабря православная церковь традиционно отмечает день памяти пророка Аггея, и в 2024 году это событие приходится на воскресенье.

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