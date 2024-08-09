Генерал Шамарин признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей

Бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил России — замначальника Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин, который обвиняется в получении взяток в размере 36 миллионов рублей, частично признал вину.
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