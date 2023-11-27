Samsung Galaxy S25 будет сильно отличаться от предшественников по дизайну, по словам инсайдера

Китайский инсайдер Ice Universe, сливший массу достоверной информации о разных смартфонах и регулярно получающий сведения из отдела исследований и разработок Samsung, сообщил первые детали о заметных изменениях в дизайне Samsung Galaxy S25.
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