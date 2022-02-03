Ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в финале Кубка Испании 2-й раз за 3 последних сезона

«Реал» проиграл «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании и покинул турнир. Ранее клуб из Бильбао выбил из соревнований «Барселону», это случилось в 1/8 финала (3:2).
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