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Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» успешно поразили крылатыми ракетами надводные мишени в рамках учения у побережья Камчатки

Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» успешно поразили крылатыми ракетами надводные мишени в рамках учения у побережья Камчатки

Безопасность выполнения боевого упражнения и закрытие района проведения стрельб обеспечивали около 12 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

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