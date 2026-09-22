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Царьград

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Житель Лысьвы пойдет под суд за поддельный больничный за 7 тысяч

Житель Лысьвы пойдет под суд за поддельный больничный за 7 тысяч

В Лысьве будут судить 37-летнего мужчину, который через посредника купил у врача поддельный больничный за семь тысяч рублей и получил по нему пособие, причинив ущерб работодателю и Социальному фонду более чем на 25 тысяч рублей.

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