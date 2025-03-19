За год Счетная палата вернула в бюджет 96 млрд рублей

По итогам деятельности в 2024 году Счетная палата вернула в бюджет государства 96 миллиардов рублей. Об этом 19 марта заявил аудитор СП Алексей Саватюгин на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку, отчитываясь о работе регулятора.
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