За год Счетная палата вернула в бюджет 96 млрд рублей

По итогам деятельности в 2024 году Счетная палата вернула в бюджет государства 96 миллиардов рублей. Об этом 19 марта заявил аудитор СП Алексей Саватюгин на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку, отчитываясь о работе регулятора.