Правила поведения у водоема.

Проводя время у воды, к любым неожиданностям нужно быть готовым как физически, так и психологически. И здесь важно научиться контролировать себя в непредвиденных обстоятельствах, не позволять страху овладеть собой.
Популярные статьи
- 16.06.2022 в детском оздоровительном лагере ´Дружба´ прошла беседа ´Милосердие - зеркало души´. Ребята усвоили один из принци...
- Готовность №1: в райисполкоме рассмотрен вопрос о проведении уборки урожая.
- 16.06.2022 в оздоровительном лагере ´ Дружба´ воспитанники составляли коллаж ´Мы голосуем за жизнь´. Тем самым размышляя о ц...
Свежие комментарии