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Правила поведения у водоема.

Правила поведения у водоема.

Проводя время у воды, к любым неожиданностям нужно быть готовым как физически, так и психологически. И здесь важно научиться контролировать себя в непредвиденных обстоятельствах, не позволять страху овладеть собой.

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