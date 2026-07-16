Продовольственный шок: Эль-Ниньо обрушит мировой урожай и удвоит цены на кофе и рис

Климатические изменения переходят из разряда экологических проблем в острые экономические вызовы. Феномен Эль-Ниньо, вызывающий потепление вод Тихого океана, провоцирует цепную реакцию, которая грозит обрушить мировые рынки продовольствия.
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