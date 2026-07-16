Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Продовольственный шок: Эль-Ниньо обрушит мировой урожай и удвоит цены на кофе и рис

Продовольственный шок: Эль-Ниньо обрушит мировой урожай и удвоит цены на кофе и рис

Климатические изменения переходят из разряда экологических проблем в острые экономические вызовы. Феномен Эль-Ниньо, вызывающий потепление вод Тихого океана, провоцирует цепную реакцию, которая грозит обрушить мировые рынки продовольствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии