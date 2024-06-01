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Царьград

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Эль-Ниньо убивает: Слоны в Южной Африке массово гибнут из-за сильной засухи

Эль-Ниньо убивает: Слоны в Южной Африке массово гибнут из-за сильной засухи

Самая крупная в мире популяция слонов, находящаяся на юге Африки, может исчезнуть. Животные начали умирать из-за сильной засухи, вызванной явлением Эль-Ниньо, пишет Reuters.

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