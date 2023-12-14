F.A.С.С.T.: интернет-мошенники зарабатывают на россиянах миллионы рублей в месяц

С начала 2023 года в сети было выявлено 10 активных мошеннических партнерских программ для координации владельцев и распространителей ссылок на мошеннические и фишинговые сайты, нацеленных на пользователей из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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