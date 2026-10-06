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Украина получила почти 50 млрд долларов от активов России

Украина получила почти 50 млрд долларов от активов России

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Почти 50 миллиардов долларов получила Украина от стран G7 в качестве кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

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