Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Константин Дмитриев
    Холокост ? А сколько славян было уничтожено в тот же период времени ?! А среди "поуехавших" и пытающихся учить русски...Евреи обнаружили ...
  • Юрий анин
    Евреи обнаружили ...
  • Борис Выдрин
    Да, харя у джонатана типичного уголовника его породы.Евреи обнаружили ...

И чужая худющая матушка...(с)

Это  выложили  сегодня   многие.https://t.me/politadequate/9443А  меня   интересует  вот что.  Где-то  недели  две тому  назад -  то  есть в новогодние  праздники -  центральные  каналы  показывали,  как    наши  бойцы    дают возможность  пленным  укропам  позвонить  матерям и  при  этом  говорят, что  мать  это  святое, и  т.

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