«Зенит» останется победителем Суперкубка России. 🔹КДК отказала «Спартаку» в переигровке с «Зенитом» и штраф Соболеву: итоги заседания КДК по суперкубку.
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«Зенит» останется победителем Суперкубка России. 🔹КДК отказала «Спартаку» в переигровке с «Зенитом» и штраф Соболеву: итоги заседания КДК по суперкубку.