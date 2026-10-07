Ожидается прилёт 70 «Искандеров» и «Цирконов» по энергетике и мостам в Киеве Радомир Маркуш Фото: MOD Russia / Global Look Press В ночь на 6 октября, согласно сводке нашего Минобороны, ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата.
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