БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Зеркалка» будет страшной: громадян предупреждают о российском мегаударе

«Зеркалка» будет страшной: громадян предупреждают о российском мегаударе

Ожидается прилёт 70 «Искандеров» и «Цирконов» по энергетике и мостам в Киеве Радомир Маркуш Фото: MOD Russia / Global Look Press В ночь на 6 октября, согласно сводке нашего Минобороны, ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата.

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