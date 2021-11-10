Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456
    Клоуны кайфуютГалицкие арийцы п...
  • Владимир Шалимов
    Пора этих US-шакалов навсегда изгнать из акватории Чёрного моря. Нечего делать этой заокеанской чуме у наших берегов.Daily Express (Ве...
  • Олег Самойлов
    Одно из ОЧЕНЬ немногих сочинений шатановскава, что мне пришлось по душе!Польско-белорусск...

Зачем глава ЦРУ посетил Москву?

Зачем глава ЦРУ посетил Москву?

Если верить условно инсайдерской информации ― она распространена телеканалом CNN со ссылкой на неназванные источники ― директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, где встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы «Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», ― было сказано в сообщении.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх