Зачем глава ЦРУ посетил Москву?

Если верить условно инсайдерской информации ― она распространена телеканалом CNN со ссылкой на неназванные источники ― директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, где встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы «Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», ― было сказано в сообщении.