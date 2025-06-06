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Царьград

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"А вот это уже интересно". Подоляка рассказал о точнейшем ударе России. Ещё пара недель, и катастрофа

"А вот это уже интересно". Подоляка рассказал о точнейшем ударе России. Ещё пара недель, и катастрофа

Военкор Юрий Подоляка рассказал о точнейшем ударе русских ВКС по железнодорожным путям под Киевом. "А вот это уже интересно", - отмечает Подоляка.

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