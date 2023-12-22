Министр юстиции выступила с обращением в преддверии Общего собрания прокуроров

Перед началом Общего собрания прокуроров министр юстиции Вероника Михайлова-Морару обратилась к прокурорам с посланием, в котором подчеркнула важность реформы судебной системы и борьбы с коррупцией, сообщает Noi.
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