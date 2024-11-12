Экс-игрок Батрак: Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце регулярного чемпионата

Бывший хоккеист "Спартака", комментатор Артем Батрак предположил, когда российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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