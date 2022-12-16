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InfoBrics: прибалты ради интересов США идут на экономическое самоубийство

InfoBrics: прибалты ради интересов США идут на экономическое самоубийство

Политики из стран Балтии, которые с подачи США призывают изолировать Россию на международной арене, сами того не понимая, ставят свои страны на путь экономического самоубийства.

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