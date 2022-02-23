Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

«Значит, им засчитают поражение 0:3». Степашин - о нежелании сборной Польши играть с Россией в Москве

«Значит, им засчитают поражение 0:3». Степашин - о нежелании сборной Польши играть с Россией в Москве

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о намерении польского футбольного союза попросить УЕФА о переносе матча стыкового турнира ЧМ-2022 с Россией, запланированного на 24 марта, на нейтральное поле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх