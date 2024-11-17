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Пневмония на фоне рака: от чего ушел Владимир Левкин

Пневмония на фоне рака: от чего ушел Владимир Левкин

Сегодня утром мир потерял талантливого артиста и любимца миллионов – Владимира Левкина. Жизнь Владимира Левкина неожиданно оборвалась в больнице, где знаменитый артист боролся с последствиями застойной пневмонии, осложненной на фоне прогрессирующего рака.

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