Пневмония на фоне рака: от чего ушел Владимир Левкин

Сегодня утром мир потерял талантливого артиста и любимца миллионов – Владимира Левкина. Жизнь Владимира Левкина неожиданно оборвалась в больнице, где знаменитый артист боролся с последствиями застойной пневмонии, осложненной на фоне прогрессирующего рака.