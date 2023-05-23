БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анд
    Бухнули 10 ярдов и ни хрена реально не сделали, результат как говориться по всей "морде", как обычно на создавали куч...Как дальше защища...
  • вага карлито
    Ну так он свою программу отработал!))СЛОВА, КОТОРЫЕ БО...
  • Misha Glusch
    хомячков хватает тожВучич повторяет о...

Противовоздушная оборона Украины стала немного сильнее, но намного слабее

Противовоздушная оборона Украины стала немного сильнее, но намного слабее

В наше время авиация играет важнейшую, если не решающую роль в военных конфликтах. Как же так, спросит читатель, ведь в ходе проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине решающую роль играет отнюдь не авиация – основная тяжесть войны легла на артиллерию и пехоту?Причины этого мы уже рассматривали в материалах Неудобные вопросы: господство в воздухе над Украиной и его последствия, а также Почему Россия не может разгромить Украину с воздуха так же, как это сделали США в Ираке и Югославии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх