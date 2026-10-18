На трассе «Чисмена – Теряево» в Волоколамском городском округе сорвавшийся с крыши легкового автомобиля металлический профильный лист упал на пешеходов, в результате чего четырехлетний мальчик погиб на месте, а его мать госпитализирована с серьезными травмами.