BFM.ru Комментарий Георгия Бовта Георгий Бовт.Михаил Фомичев/ТАСС Поскольку объект, будучи частным, продолжал оставаться еще и режимным, то инстинктивным желанием персонала было все скрыть и справиться своими силами, рассуждает политолог Георгий Бовт ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» имени Андропова, на территории которого расположена котельная, оставившая без тепла более 170 домов, планируют вернуть в госсобственность, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сославшись на решение президента.
У Климовского патронного завода сломалась не только котельная, но, возможно, и «крыша»
Комментарии
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Александр Глущенко
Дебилы !!! Надо знать устройство государства Россия , чтобы рассуждать о России.. Или вам нужны "ответить " , что бы заработать денег? Когда пойдёте нах... незабудьте окропить мониторы святой водой.
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15 час.
валерий двойнишников
Шурик, правильно, власть занималась накоплением богатства...в свой карман.
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14 час.
вд
валерий двойнишников
Все верно, какое время, такие и шавки....За 30-ть лет КНДР стала ядерной и космической державой. Кроме того , в отличии от нас, там развито станкостроение, начало которому заложили еще специалисты из СССР. Не падай духом, друг Александр, после временного отступления от Социализма, мы нагоним в пустую прожитые года. Верно, товарищ!
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14 час.
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