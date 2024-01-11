У Климовского патронного завода сломалась не только котельная, но, возможно, и «крыша»

Дебилы !!! Надо знать устройство государства Россия , чтобы рассуждать о России.. Или вам нужны "ответить " , что бы заработать денег? Когда пойдёте нах... незабудьте окропить мониторы святой водой.

вд

валерий двойнишников

Все верно, какое время, такие и шавки....За 30-ть лет КНДР стала ядерной и космической державой. Кроме того , в отличии от нас, там развито станкостроение, начало которому заложили еще специалисты из СССР. Не падай духом, друг Александр, после временного отступления от Социализма, мы нагоним в пустую прожитые года. Верно, товарищ!