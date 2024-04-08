Петербургская компания потребовала от крымского заказчика 214 млн рублей

Судебный спор касается исполнения госконтракта на строительство Арбитражный суд Республики Крым может в скором времени рассмотреть иск петербургской строительной компании ООО «Архитектурное наследие» к ГБУ «Спортивная школа Центр единоборств "Крым–спорт"» из Симферополя.
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