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Алаудинов сообщил о взятии и зачистке ВС РФ Дарьино и Николо-Дарьино

Алаудинов сообщил о взятии и зачистке ВС РФ Дарьино и Николо-Дарьино

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о взятии под контроль и зачистке российскими войсками населенных пунктов Дарьино и Николо-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

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