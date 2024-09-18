Алаудинов сообщил о взятии и зачистке ВС РФ Дарьино и Николо-Дарьино

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о взятии под контроль и зачистке российскими войсками населенных пунктов Дарьино и Николо-Дарьино в Суджанском районе Курской области.
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