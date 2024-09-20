Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Барнаульцы рассказали, часто ли им приходится за детей делать домашние задания

Барнаульцы рассказали, часто ли им приходится за детей делать домашние задания

Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы В Барнауле девять из десяти родителей школьников помогают детям с домашними заданиями, а трем из ста родителей студентов приходится писать за своих детей курсовые и делать задания, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх