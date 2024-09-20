Барнаульцы рассказали, часто ли им приходится за детей делать домашние задания

Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы В Барнауле девять из десяти родителей школьников помогают детям с домашними заданиями, а трем из ста родителей студентов приходится писать за своих детей курсовые и делать задания, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры.
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