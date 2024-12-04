Врач Ларина объяснила, чем опасны походы в бани и бассейны в зимнее время года

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. С наступлением холодного времени года, особенно в ноябре и декабре, возрастает вероятность заражения вирусными и бактериальными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.
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