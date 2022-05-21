Конференція країн АПЕК у Бангкоку, Тайланд, 21 травня 2022 р. (REUTERS/Soe Zeya Tun) США покинули засідання АТЕС через вторгнення РФ в Україну Представники США та низки інших держав демонстративно залишили залу засідань організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну Представники Сполучених Штатів, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії […] Сообщение США залишили засідання АТЕС через вторгнення РФ в Україну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.