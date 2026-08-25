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Боец Граф: женщины воевали в составе подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»

Боец Граф: женщины воевали в составе подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»

Замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ группировки войск «Центр» с позывным Граф рассказал, что женщины воевали в составе подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» у Матяшево.

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