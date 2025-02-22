Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты управления дронов ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления дронами украинской армии и ряд других целей на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения.
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