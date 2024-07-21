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Вести Севастополь

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В Севастополе движение для грузовиков будет ограничено

В августе на одном из участков дорог города будет введено ограничение движения грузового транспорта. С 5 августа до 31 декабря 2024 года вводится временное ограничение движения для грузовых автомобилей на участке дороги: Трасса Таврида, район Инкермана.

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