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200 величайших хип-хоп альбомов всех времен - 10

200 величайших хип-хоп альбомов всех времен - 10

Этим постом мы приблизилижаемся к половине большого марафона по лучшим альбомам Хип-Хопа, начало здесь  выпуск 2 здесь , 3 выпуск здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь ,  выпуск 7 , выпуск 8 ,  выпуск 9 ,      110    Biz Markie, ‘Goin’ Off’ (1988)     Невозможно было не любить Biz Markie; как можно не любить человека, который открывает свой дебют с fat scratches и неистребимого брейк-бита Грэм Сентрал Стейшн (Graham Central Station) “The Jam”, а затем сразу же начинает читать рэп о “Pickin’ Boogers”? Уходя, он доказывает, что он злой бит-боксер (“Создавай музыку своим ртом”) и по-настоящему забавный рэпер (“Никто не сравнится с бизнесом”, “Vapors”).

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