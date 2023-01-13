200 величайших хип-хоп альбомов всех времен - 10

Этим постом мы приблизилижаемся к половине большого марафона по лучшим альбомам Хип-Хопа, начало здесь выпуск 2 здесь , 3 выпуск здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 , выпуск 8 , выпуск 9 , 110 Biz Markie, ‘Goin’ Off’ (1988) Невозможно было не любить Biz Markie; как можно не любить человека, который открывает свой дебют с fat scratches и неистребимого брейк-бита Грэм Сентрал Стейшн (Graham Central Station) “The Jam”, а затем сразу же начинает читать рэп о “Pickin’ Boogers”? Уходя, он доказывает, что он злой бит-боксер (“Создавай музыку своим ртом”) и по-настоящему забавный рэпер (“Никто не сравнится с бизнесом”, “Vapors”).