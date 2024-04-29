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Отмар Сафнауэр: «Заменил бы Переса на Переса в «Ред Булл». Ферстаппен выиграл титул-2021 частично благодаря Чеко»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр, работавший с Серхио Пересом в «Форс-Индии» / «Рейсинг Пойнт», считает, что мексиканец остается оптимальным напарником для Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

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