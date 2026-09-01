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Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине

Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине

Антониу Гутерреш потребовал немедленного и полного прекращения огня на Украине, заявив, что это даст старт переговорам о долгосрочном мире в рамках Устава ООН.

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